Bugün 10:27 TSİ - Spor

Onur Alkan Sancaktepe ile anlaştı

Kocaelispor’un hem alt yapısında hem de A Takımı’nda başarı ile forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Onur Alkan yeni sezon için Sancaktepe Belediyespor ile anlaştı.