Yetenekli futbolcu ilk hazırlık maçında karşısında Kocaelispor’u gördü. Onur, geçen sezon Bucaspor’da oynarken yine Bolu’da Kocaelispor’a hazırlık maçında rakip olmuştu. Maç öncesi bazı futbolcularla hasret gideren Onur, Kocaelispor’a başarı dilerken, Sancaktepe forması ile başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Bugün 10:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:29 TSİ )
Onur Alkan Sancaktepe ile anlaştı
Kocaelispor’un hem alt yapısında hem de A Takımı’nda başarı ile forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Onur Alkan yeni sezon için Sancaktepe Belediyespor ile anlaştı.
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Bugün 10:27 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz