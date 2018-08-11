Hazırlık ya da resmi maç ayırmaksızın organize olan Yeşil Siyahlılar, Bolu Von Otel’e çıkarma yaptı. 1 otobüs, 5 de araba ile Bolu’ya gelen 70 kadar taraftar maç boyunca takımı coşkulu bir şekilde destekledi. Taraftarın enerjisi saha içine de yansırken, futbolcular kendileri için yapılan tezahüratların ardından daha da motive oldu.
Bugün 10:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:31 TSİ )
Her yerdeler!
Kocaelispor’un cefakar taraftarı Bolu’da da takımını yalnız bırakmadı.
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Bugün 10:29 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz