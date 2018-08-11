Her yerdeler!

Hazırlık ya da resmi maç ayırmaksızın organize olan Yeşil Siyahlılar, Bolu Von Otel’e çıkarma yaptı. 1 otobüs, 5 de araba ile Bolu’ya gelen 70 kadar taraftar maç boyunca takımı coşkulu bir şekilde destekledi. Taraftarın enerjisi saha içine de yansırken, futbolcular kendileri için yapılan tezahüratların ardından daha da motive oldu.