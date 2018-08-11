Karamürsel'de istinat duvarı çöktü! 3 bina boşaltıldı

Karamürsel 4 Temmuz Mah. 2001 Cad. Barış Sokak'ta meydana gelen olayda, yapımı süren bir binanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Yataklarından fırlayan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri olayın yaşandığı sokakta inceleme yaptı. Olay yerindeki ekipler yaptığı ilk incelemeler sonunda sokakta bulunan 3 binayı tehlike nedeniyle boşalttı. Boşaltılan binaların bazılarında hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı sokakta oturan vatandaşlar, inşaatın istinat duvarının çökmesinin beklendiğini, buna rağmen inşaat sahibi ve yetkililerin bu durumu önlemek için herhangi bir önlem almadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.