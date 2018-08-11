Karamürsel 4 Temmuz Mah. 2001 Cad. Barış Sokak'ta meydana gelen olayda, yapımı süren bir binanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Yataklarından fırlayan mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri olayın yaşandığı sokakta inceleme yaptı. Olay yerindeki ekipler yaptığı ilk incelemeler sonunda sokakta bulunan 3 binayı tehlike nedeniyle boşalttı. Boşaltılan binaların bazılarında hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı sokakta oturan vatandaşlar, inşaatın istinat duvarının çökmesinin beklendiğini, buna rağmen inşaat sahibi ve yetkililerin bu durumu önlemek için herhangi bir önlem almadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Karamürsel'de istinat duvarı çöktü! 3 bina boşaltıldı
Karamürsel’de gece saatlerinde çöken istinat duvarının çevresindeki 3 bina ekiplerce boşaltıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz