10 ay önce Derince Yavuz Sultan Mahallesi muhtarlığı karşısındaki 2500 metrekarelik arazide inşa edilen harika tesis, yüzme dışında, jimnastik, pilates, aletli pilates, zumba, karate ,boks gibi farklı branşlarda da eğitim veriyor. Tesis haftanın her günü 08.00- 23.00 saatleri arasında açık. Sadece pazartesi günleri, bakım nedeniyle havuz kullanılamıyor. Yedi kulvarlı, yarı olimpik havuza sahip tesis, bunun yanı sıra rehabilitasyon havuzu, 350 metrekarelik havuz manzaralı fitness salonu, 150 metrekarelik stüdyo alanı, 600 metrekare açık 400 metrekare ise kapalı kafe alanına sahip. Tesisin işletmeciliğini, aynı zamanda Kocaeli Yüzme Kulübü başkanlığı da yapan Işıl Bozca üstlenmiş durumda bulunuyor. Tesis müdürlüğü görevini ise Erdem Şanel yapıyor. Tesiste yüzme eğitimi, 2000 yılında kurulup, 18 Türkiye rekoru kırdıran, Takım TT , Yüzme Federasyonu teknik kurul üyesi , Milli antrenör Sabri Bozca ve Kulüp baş antrenörü Milli antrenör Naci Karakuş tarafından gerçekleştiriliyor. Kulübün altyapı koordinartörlüğü görevini ise Samet Işık yapıyor.
Bugün 10:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
Derince yüzme havuzu yükünü aldı
Derince yüzme havuzu, yediden yetmişe kadar tüm vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.
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Bugün 10:49 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz