Karamürsel’de faaliyet gösteren Rich Royal Aquapark yüzme havuzunda eğlenceli bir gün geçiren voleybolcu kızlarımızla, havuz Müdürü Pelin Çavur da yakından ilgilendi. Bu tip etkinliklerin önümüzdeki aylarda da mutlaka devam edeceği belirtildi. Derince 19 Mayıs Gençlik Voleybol Kulübü Başkanı Fatih Dişli, aynı zamanda antrenör olarak da çalışmalarını yürütürken, Yardımcı Antrenör Pelin Peyniryemez ile birlikte 50 voleybolcuyu eğitiyor. Rekreasyon anlamında çalışmalar da yapan Dişli, 10-15 yaş arası bayan voleybolcularına sezon öncesi stres attırdı.
Bugün 10:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
19 Mayıs’ın havuz partisi
Derince 60 Evler’de 3 ay önce kurulan ve İlimizin sevilen beden öğretmeni Fatih Dişli ile Yardımcı Antrenör Selen Peynirciyemez’in yönettiği Derince 19 Mayısspor, çalışmalarını derince 19 Mayıs Lisesi Spor salonunda sürdürüyor. Aşırı sıcaklar altında havuz partisi, voleybolcu kızları serinletti.
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Bugün 10:50 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz