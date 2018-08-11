19 Mayıs’ın havuz partisi

Karamürsel’de faaliyet gösteren Rich Royal Aquapark yüzme havuzunda eğlenceli bir gün geçiren voleybolcu kızlarımızla, havuz Müdürü Pelin Çavur da yakından ilgilendi. Bu tip etkinliklerin önümüzdeki aylarda da mutlaka devam edeceği belirtildi. Derince 19 Mayıs Gençlik Voleybol Kulübü Başkanı Fatih Dişli, aynı zamanda antrenör olarak da çalışmalarını yürütürken, Yardımcı Antrenör Pelin Peyniryemez ile birlikte 50 voleybolcuyu eğitiyor. Rekreasyon anlamında çalışmalar da yapan Dişli, 10-15 yaş arası bayan voleybolcularına sezon öncesi stres attırdı.