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1,5 tonluk babayiğit 41 bin TL'ye alıcısını bekliyor

İzmit'te besici Özcan Özmüş tarafından yetiştirilen 1,5 tonluk simental cinsi 'Babayiğit' adlı kurbanlık tosun, ilin plakasına özel 41 bin TL’lik fiyatıyla alıcısını bekliyor.

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İzmit’e bağlı Dağköy’de muhtar olan ve aynı zamanda besicilikle uğraşan Özcan Özmüş, 1.5 tonluk ‘Babayiğit’ adlı kurbanlık tosununu 41 bin TL’ye satışa çıkardı. İzmit merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Dağköy’de çocukluğundan beri hayvancılıkla ilgilenen Özmüş, 3.5 yılda yetiştirdiği ‘Babayiğit’e gözü gibi baktığını söyledi. 1.5 tonluk ağırlığıyla normal bir kurbanlığın iki katı büyüklüğe ulaşan ‘Babayiğit’, günde üç farklı yemden oluşan 15 kiloluk kuru yem ve yarım balya saman ile besleniyor. Tosunundan 800 kilo karkas et çıkacağını dile getiren Özmüş, alıcıların şimdiden aramaya başladığını ifade etti.

“Bir babayiğit müşteri bekliyoruz bunu alması için”

Yıllardır hayvancılıkla ilgilendiğini söyleyen Dağköy Muhtarı Özcan Özmüş, “Bir tane simental ırkı tosun yetiştirdik. Kurbanlık 3.5 yaşında ve 1.5 ton ağırlığında. 3.5 yıldan beri özenle bakıyoruz. Kendi çocuğumuz gibi baktık. 41 bin TL istiyoruz biz buna. Yani alıcıları bekliyoruz. Arayanlar var, görüşmeler içerisindeyiz ama ciddi olarak net bir alıcı daha çıkmadı. İsmi bunun Babayiğit, bir babayiğit müşteri bekliyoruz bunu alması için” dedi.

“3-4 kurban fiyatına satılır”

İstedikleri fiyat üzerinden pazarlık yapabileceklerini de belirten Özmüş, “Ama şartlar neyi gösterir onu zamanla göreceğiz. Yani kolay olmuyor. 3 yıldan beri özenle baktık. Normal bir kurbanlıktan biraz farklı olabilir. Bugün bir kurban 10-15 bin TL arasında, bu 3 kurban parası yapar. Et olarak fiyatına baktığımızda normal kasaptaki et fiyatına bile gelmiyor hesaba vurduğun zaman. Bundan 800 kilo karkas olarak bir et çıkar rahat” diye konuştu.

Kocaeli’de böyle bir hayvan yetiştirilmedi

İki yıl önce de 1 tonluk kurbanlık yetiştirdiğini anlatan Özmüş, “O zamandan beri buna bakıyorum özenle. Bir yıl sonra bunu yetiştirdik. Bakalım iyi bir alıcı çıkacak mı bekliyoruz. Ev peşinatına tosun diye yazmışlar, olabiliyor. Bu sonuçta değerince bir şey. Bu hayvanın da değeri var. Araştırmama göre 800 kilo civarında mezbahadan alım-satım olmadığını gördüm Kocaeli’de” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

(1)
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Necdet - İnsanlar 1kilo ete muhtaç olmuş sen 40milyara hayvan satıyorum diyorsun yavaş..

Yanıtla . 0Beğen 11 Ağustos 13:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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