Boksörlerimiz Bayburt’tan Gümüşle döndü

Büyükşehir Kağıtspor alt yapıda fark yaratmaya devam ediyor. Başarılı boksörler son olarak Bayburt’ta düzen Minikler Ferdi Boks şampiyonasından başarı ile dönmeyi başardılar. 40 ilden 336 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Boksörlerden 59 Kiloda ringe çıkan Hakkı Pusat Koral, başarılı karşılaşmalar yaptı. Finale çıkma şansı yakalayan Koral mücadeleyi şanssız bir şekilde kaybedip gümüş madalyayı boynuna taktı.