Büyükşehir Kağıtspor alt yapıda fark yaratmaya devam ediyor. Başarılı boksörler son olarak Bayburt’ta düzen Minikler Ferdi Boks şampiyonasından başarı ile dönmeyi başardılar. 40 ilden 336 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Boksörlerden 59 Kiloda ringe çıkan Hakkı Pusat Koral, başarılı karşılaşmalar yaptı. Finale çıkma şansı yakalayan Koral mücadeleyi şanssız bir şekilde kaybedip gümüş madalyayı boynuna taktı.
Bugün 11:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:11 TSİ )
Boksörlerimiz Bayburt’tan Gümüşle döndü
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, Bayburt’ta düzen Minikler Ferdi Boks Şampiyonası’nda bir ikincilik elde etti
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Bugün 11:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz