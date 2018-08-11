Gölcük Yalı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki Harb-İş Sitesi'nde meydana gelen olayda, dün sabah saatlerinde bahçede gezen site sakinleri yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede, gencin yakınında çakmak gazı tüpleri buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında cansız bedenin 18 yaşındaki Baran Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Kaya'nın birkaç ay öncesinde çakmak gazı kullanan bazı gençler tarafından kendisinin de çakmak gazı çekmeye zorlandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Gölcük'te bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Gölcük’te bir site bahçesinde bulunan cansız bedenin, 18 yaşındaki Baran Kaya’ya ait olduğu belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz