2 ilçede elektrikler kesilecek!

14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Gündoğdu Mah., Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah.,
14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,
14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah.,
14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Gündoğdu Mah.,
14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Gündoğdu Mah.,
14.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Şevketiye Köyü, İrşadiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü,
14.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Halıdere Yalı Mah., Halıdere Yeni Mah., Körfez Mah.,
14.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Şirinköy Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz