Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:58 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:59 TSİ )

2 ilçede elektrikler kesilecek!

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Gündoğdu Mah., Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah.,

14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,

14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah.,

14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Gündoğdu Mah.,

14.08.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Gündoğdu Mah.,

14.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Şevketiye Köyü, İrşadiye Köyü, Mesruriye Köyü, Ayvazpınarı Köyü,

14.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Halıdere Yalı Mah., Halıdere Yeni Mah., Körfez Mah.,

14.08.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Şirinköy Mah.,

Bugün 11:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Belediyeyi köpeğinin ölümünden sorumlu tuttu! mask
Belediyeyi köpeğinin ölümünden sorumlu tuttu!
Uzman doktor hastası tarafından darp edildi mask
Uzman doktor hastası tarafından darp edildi
Trump'tan TL-Dolar açıklaması! mask
Trump'tan TL-Dolar açıklaması!
Zehir tarlasında 2 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
Zehir tarlasında 2 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi
Üzerine kızgın yağ döküldü! mask
Üzerine kızgın yağ döküldü!
Bahçeli'den dolar talimatı! mask
Bahçeli'den dolar talimatı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
Genç kadın not yazarak intihar etti mask
Genç kadın not yazarak intihar etti
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi mask
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL! mask
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL!

GALERİ

Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı mask
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu mask
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0 mask
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil… mask
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil…
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi mask
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL