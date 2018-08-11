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Vali, Bekaert’i ziyaret etti

Kente genelindeki ziyaretlerini sürdüren Vali Hüseyin Aksoy, önceki gün de Bekaert Fabrikası’nın genel müdürü Hakan Saner’e iade-i ziyarette bulundu. Aksoy, ziyareti sırasında fabrika işçileri ile de bir araya geldi.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un kent genelindeki ziyaretleri devam ediyor. Özellikle ülke ekonomisine katkı sunan sanayi kuruluşlarına konuk olan Vali Aksoy’un son durağı Bekaert Fabrikası oldu. Aksoy, önceki gün Bekaert Fabrikası Genel Müdürü Hakan Saner’e iadei ziyarette bulundu ve kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

FABRİKAYI GEZDİ

Genel müdür Hakan Saner tarafından karşılanan Vali Hüseyin Aksoy, bir süre kendisi ile sohbet ederek fabrikanın üretim kapasitesi ve diğer ekonomik konular hakkında bilgiler edindi. Aksoy, aynı zamanda Bekaert Fabrikası’nı da gezerek, çalışmaları yerinde inceleme şansı buldu.

İŞÇİLERLE DE GÖRÜŞTÜ

Fabrika gezisi sırasında genel müdür Hakan Saner ile birlikte işçilerle bir araya gelerek sohbet eden Aksoy, ziyaretin ardından Bekaert Fabrikası’nın çalışanları ile sohbet ederek, onlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

Bugün 12:16 TSİ - Ekonomi

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