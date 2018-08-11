KOTO’nun gündemi projelerdi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, kurumun istişare organı komitelerin başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Seçimden bu yana geçen süre zarfında hayata geçirilen çalışmaları ve yeni projeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleşen toplantıya; Başkan Bulut’un yanı sıra KOTO yöneticilerinden Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile komite başkanları katıldı.

DÖVİZ KURLARI KONUSU

Toplantı, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın dünya ve Türkiye ekonomisi konulu sunumuyla başladı. Dolar kurundaki sürekli yükselişin Türk ekonomisine ektileri detaylarıyla ele alan Prof. Dr. Bayraktutan, komite başkanlarının sorularını da yanıtladı.

“ÖNERİLERİNİZİ İLETİN”

Toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası olarak iş insanlarımızın yaşanan gelişmelere göre pozisyon alabilmelerini önemsiyoruz” dedi. Meslek komitelerinin başkan ve başkan yardımcılarını lokomotif olarak gördüklerini ifade eden Başkan Bulut, “Tüm komitelerimizin her ay düzenli olarak kendi gruplarındaki üyelerimizi ziyaret etmesini, onlarla irtibat halinde olmalarını, sorunlarını ve önerilerini bizlere iletmenizi bekliyoruz” dişe konuştu.

“ÇOK SESLİLİK GÜÇ KATAR”

Bu kadar kısa sürede birçok başarılı çalışmaya imza atıldığını vurgulayan oda başkanı Bulut, “Bundan sonra da ben değil biz odaklı yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Aramızda bulunan tüm arkadaşlarımız kendi sektörlerinde işinin ehli ve toplum tarafından da saygınlık kazanmış kişilerdir. Hep birlikte çok seslilik esasına göre istişare etme fırsatı ile güç birliğini sağlamamız, gücümüze güç katacaktır” dedi.

KOMİTELERDEN ÖNERİLER

Toplantının diğer bölümünde ise komite başkanlarının görüş ve önerileri alındı. Kendi sektörlerinde yapılabilecek proje ve uygulamalarla ilgili bilgi veren komite başkanları, KOTO Başkanı Necmi Bulut nezdinde oda yönetimine teşekkür ederek, istişare halinde bulunmanın yapılan organizasyonların başarısı için çok önemli olduğunu ifade etti. Toplantı KOTO Ekonomi Danışmanı Ercan Bağbudar’ın, KOTO kart projesi bilgi sunumuyla sona erdi. Komite başkanlarıyla istişare toplantılarının süreceği belirtildi.