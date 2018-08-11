Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:17 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:18 TSİ )

KOTO’nun gündemi projelerdi

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi, düzenlenen istişare toplantısında komite başkanlarıyla bir araya geldi. Yapılan ve hayata geçirilecek olan projeleri ele alındığı toplantıda KOÜ’den Yusuf Bayraktutan döviz kurları ile ilgili bir sunum yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, kurumun istişare organı komitelerin başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Seçimden bu yana geçen süre zarfında hayata geçirilen çalışmaları ve yeni projeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleşen toplantıya; Başkan Bulut’un yanı sıra KOTO yöneticilerinden Yusuf Erenkaya, Abdurrahman Çuhadar, Murat Barış, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile komite başkanları katıldı. 

DÖVİZ KURLARI KONUSU

Toplantı, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın dünya ve Türkiye ekonomisi konulu sunumuyla başladı. Dolar kurundaki sürekli yükselişin Türk ekonomisine ektileri detaylarıyla ele alan Prof. Dr. Bayraktutan, komite başkanlarının sorularını da yanıtladı.

“ÖNERİLERİNİZİ İLETİN”

Toplantıda konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası olarak iş insanlarımızın yaşanan gelişmelere göre pozisyon alabilmelerini önemsiyoruz” dedi. Meslek komitelerinin başkan ve başkan yardımcılarını lokomotif olarak gördüklerini ifade eden Başkan Bulut, “Tüm komitelerimizin her ay düzenli olarak kendi gruplarındaki üyelerimizi ziyaret etmesini, onlarla irtibat halinde olmalarını, sorunlarını ve önerilerini bizlere iletmenizi bekliyoruz” dişe konuştu.

“ÇOK SESLİLİK GÜÇ KATAR”

Bu kadar kısa sürede birçok başarılı çalışmaya imza atıldığını vurgulayan oda başkanı Bulut, “Bundan sonra da ben değil biz odaklı yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Aramızda bulunan tüm arkadaşlarımız kendi sektörlerinde işinin ehli ve toplum tarafından da saygınlık kazanmış kişilerdir. Hep birlikte çok seslilik esasına göre istişare etme fırsatı ile güç birliğini sağlamamız, gücümüze güç katacaktır” dedi.

KOMİTELERDEN ÖNERİLER

Toplantının diğer bölümünde ise komite başkanlarının görüş ve önerileri alındı. Kendi sektörlerinde yapılabilecek proje ve uygulamalarla ilgili bilgi veren komite başkanları, KOTO Başkanı Necmi Bulut nezdinde oda yönetimine teşekkür ederek, istişare halinde bulunmanın yapılan organizasyonların başarısı için çok önemli olduğunu ifade etti. Toplantı KOTO Ekonomi Danışmanı Ercan Bağbudar’ın, KOTO kart projesi bilgi sunumuyla sona erdi. Komite başkanlarıyla istişare toplantılarının süreceği belirtildi.

Bugün 12:17 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Altın bir günde fırladı! mask
Altın bir günde fırladı!
Ali Kibar: Ekonomimiz bunu hak etmiyor mask
Ali Kibar: Ekonomimiz bunu hak etmiyor
Dolar, 6.52 TL seviyesinde! mask
Dolar, 6.52 TL seviyesinde!
Gölcük’te 7 ayda 3.345 kişi iş buldu mask
Gölcük’te 7 ayda 3.345 kişi iş buldu
KTO'da komiteler çok aktif mask
KTO'da komiteler çok aktif
Gebze Center’dan yöresel ürünler pazarı mask
Gebze Center’dan yöresel ürünler pazarı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
Genç kadın not yazarak intihar etti mask
Genç kadın not yazarak intihar etti
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi mask
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL! mask
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL!

GALERİ

Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı mask
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu mask
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0 mask
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil… mask
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil…
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi mask
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL