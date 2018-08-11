Türk Telekom bayii Karamürsel’de açıldı

Sait Mete’nin sahibi olduğu Türk Telekom Mağazası, 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde faaliyet göstermeye başladı. İşyerinin önceki gün yapılan açılış merasimine kent protokolü de büyük ilgi gösterdi.
PROTOKOL DE KATILDI
Törende; Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İl Başkanı Abdullah Ersoy, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP İlçe Başkanı Ali Kara, STK’lar, meclis üyeleri, ilçe protokol üyeleri ve davetliler katılımları ile gerçekleşti.
BAŞKAN KUTLADI
Törende konuşan belediye başkanı İsmail Yıldırım, iş yeri sahibi Sait Mete’yi tebrik ederek bol kazanç temennisinde bulundu. İşletme sahibi Mete de, Karamürsellilerin teknolojiye ayak uydurarak istedikleri teknolojik ve telekomünikasyon ürünlerine ilk elden sahip olabilecekleri mekanlarını ilçe halkının hizmetine sunduklarını bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz