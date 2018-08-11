Erkuzu Kasap, Derince’de hizmette

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un da katıldığı törene çevre esnafı ve ilçe halkı da katıldı.
SERVİS İMKANI VAR
Okunan duaların ardından Başkan Bulut’un hayırlı olsun temennisiyle açılan Erkuzu Kasap Izgara, 90 metrekarelik alanda 4 personeli ile hizmet verecek. Yeni iş yerlerinde Derince halkına hizmet vermekten mutluluk duyacaklarını ifade eden işletme sahibi Mehmet Kuzu, 223 10 61 numaralı telefondan ev ve işyerlerine paket servis imkanı da sunduklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz