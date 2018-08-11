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Gazete ve dergi okuyanlar temmuzda yüzde 7.5 arttı

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Turkcell Dergilik, temmuz ayında okuma rekorunu yineledi.

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Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform olan Dergilik’ten yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonu aştı. 4 milyon 776 bin dergi ve 892 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 7.5 artış kaydedildi.

MİZAH DERGİLERİ İLK SIRADA!

Yıl başından bu yana Dergilik’ten toplam 32 milyon 120 bin içerik indirildi. Temmuzda 416 bin kişi daha Dergilik uygulamasıyla tanıştı. Temmuz itibarıyla Dergilik uygulaması 6.8 milyon kez indirilmiş oldu. Temmuzda ilk defa 1 milyondan fazla tekil kişi dergi ya da gazete indirdi. Aynı dönemde en çok mizah dergileri okunurken, ikinci sırada kadın üçüncü anne kategorisinde dergiler takip edildi.

Bugün 12:19 TSİ - Ekonomi

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