SEDAŞ iş paydaşları eğitim düzenliyor

Yapılan eğitim programları hakkında bilgiler veren SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “SEDAŞ'ın, başarılı kurumsal eğitimleri, iş paydaşları için de devam ediyor. Yatırımlarımız ve işletme-bakım çalışmalarımızı sürdürürken, iş paydaşlarımız, entegre yönetim sistemlerimize ve politikalarımıza uyumlu saha çalışmaları yapmak durumundalar. Kaliteli hizmet için işbirliği yapıyor ve denetimlerimizi de sürdürüyoruz” dedi.