Yapılan eğitim programları hakkında bilgiler veren SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, “SEDAŞ'ın, başarılı kurumsal eğitimleri, iş paydaşları için de devam ediyor. Yatırımlarımız ve işletme-bakım çalışmalarımızı sürdürürken, iş paydaşlarımız, entegre yönetim sistemlerimize ve politikalarımıza uyumlu saha çalışmaları yapmak durumundalar. Kaliteli hizmet için işbirliği yapıyor ve denetimlerimizi de sürdürüyoruz” dedi.
Bugün 12:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:21 TSİ )
SEDAŞ iş paydaşları eğitim düzenliyor
SEDAŞ bünyesinde düzenlenen eğitim faaliyetleri personelin yanı sıra iş paydaşlarına yönelik olarak da düzenleniyor.
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Bugün 12:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz