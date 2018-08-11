PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılı nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin evden internet erişim oranı yüzde 83.8 olarak belirlendi. Bu oran 2017 yılının aynı ayına göre kıyaslandığında da yüzde 3.1 arttığı saptandı. Bu yıl içindeki bilgisayar ve internet kullanımı ise 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59.6 ve yüzde 72.9 olarak görüldü.
Bugün 12:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
Evde internet kullanımı arttı
Medya ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki hane halklarının internet erişimini konu alan araştırmayı inceledi.
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Bugün 12:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz