Evde internet kullanımı arttı

PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılı nisan ayı itibarıyla Türkiye’nin evden internet erişim oranı yüzde 83.8 olarak belirlendi. Bu oran 2017 yılının aynı ayına göre kıyaslandığında da yüzde 3.1 arttığı saptandı. Bu yıl içindeki bilgisayar ve internet kullanımı ise 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59.6 ve yüzde 72.9 olarak görüldü.