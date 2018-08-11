Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), dün bazı basın yayın organlarında kurumun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. BDDK’dan yapılan açıklamada, “Kurumumuzun bankalarla herhangi bir toplantısı bulunmamaktadır. Bu nevi asılsız haber yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yollara başvurulacaktır. Bu tür haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullandı.
Bugün 12:21 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:23 TSİ )
BDDK: Bankalarla bir toplantımız yok
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), dün bazı basın yayın organlarında kurumun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:21 TSİ - Ekonomi
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz