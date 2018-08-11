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Bugün 12:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:23 TSİ )

BDDK: Bankalarla bir toplantımız yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), dün bazı basın yayın organlarında kurumun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), dün bazı basın yayın organlarında kurumun bankalarla bir toplantı tertip ettiğine ilişkin bir kısım haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. BDDK’dan yapılan açıklamada, “Kurumumuzun bankalarla herhangi bir toplantısı bulunmamaktadır. Bu nevi asılsız haber yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal yollara başvurulacaktır. Bu tür haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullandı.

Bugün 12:21 TSİ - Ekonomi

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