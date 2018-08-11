Kandıra ilçesinde ikamet eden Eylül Okan, Gold Retriever cinsi köpeğinin Kandıra Belediyesi ekipleri tarafından öldürüldüğünü iddia ederek dava açtığını belirtti. Alınan bilgilere göre olay şöyle gerçekleşti: 7 Ağustos günü Kandıra Belediyesi zabıta ekipleri Eylül Okan'ın dayısının sanayi sitesindeki dükkanında duran Eros isimli 2 yaşındaki köpeği iş yerine gelerek "Çevreden şikayet var. Bu köpeğin tasması da yok, götürmeye geldik" dediler. Köpek iğne ile bayıltıldıktan sonra barınma merkezine götürüldü. Eylül Okan, ertesi gün köpeği Eros’u almaya gitti fakat öldüğü bilgisini aldı. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda buluna Eylül Okan, Kandıra Belediyesi’nden davacı olduğunu söyledi.
Bugün 12:26 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
Belediyeyi köpeğinin ölümünden sorumlu tuttu!
Kandıra ilçesinde ikamet eden Eylül Okan, Gold Retriever cinsi köpeğinin Kandıra Belediyesi ekipleri tarafından öldürüldüğünü iddia ederek dava açtığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz