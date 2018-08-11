Kartepe Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Sokak üzerinde bulunan Villam Sitelerinde meydana gelen olayda sitede havuza girdikten sonra bisikleti ile dolaşmak isteyen Mina Sude Al (10) isimli çocuk, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle bisikletin fren kolu, küçük kızın karın boşluğuna saplandı. Olayı gören site sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük kızın karın boşluğuna saplanan fren kolunu bisikletin gidonundan keserek ayırdı. Ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mina Sude Al’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken karın boşluğunda kalan parçanın ise ameliyatla çıkartılacağı öğrenildi.
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Küçük Mina'nın karnına bisiklet fren kolu saplandı!
Kartepe'de meydana gelen olayda havuza girdikten sonra bisiklete bindiği öğrenilen Mina Sude Al'ın (10) karnına bisikletin fren kolu girdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz