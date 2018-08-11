Vali Aksoy, yeni statta incelemelerde bulundu

İncelemede; Vali Hüseyin Aksoy’a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile Alikahya Atatürk Mahallesi Muhtarı Özgür Sarıca eşlik etti. Vali Hüseyin Aksoy, “Bu stadyumun yeni sezona yetiştirilmesi için Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız; sezonun ilk maçına Kocaeli Stadyumunu hazır hale getirmektir. Kocaelispor maçlarını burada oynayacak ve bu maçların en sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerisinde çalışıyorlar.

İNCELEMELERDE EKSİKLERİ KONTROL ETTİK…

Bugün bu incelemelerde eksikliklerimizin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yaklaşık 150 milyon TL’yi aşan bir yatırımla Kocaeli’de gerçekleştirilen Kocaeli Stadyumu’nun ilimize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel sonuçlara ulaşacak maçları burada hep birlikte izlemiş oluruz” dedi.