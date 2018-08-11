Camisporlar halı sahada kapıştı

Karamürsel Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Camiler Arası Futbol Turnuvasının son maçları gerçekleşti. Turnuvanın son gününde genç sporcuları yalnız bırakmayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir ve İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız eşlik etti. Yaz tatillerini cami kuran kurslarında geçiren çocukların spora teşvik edilmesini amaçlayan proje, Fair Play çerçevesinde oynanarak sağlam kafanın sağlam vücutta olduğu belgelendi.

KATEGORİ ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI…

Genç sporculara kendilerinin özel çocuklar olduklarını ve yaz tatillerinin hem dini bilgilerle hem sportif faaliyetler ile geçirdiklerinden son derece memnun olduğunu belirten Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yapılan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Turnuvaya katılan ilçe genelindeki camiiler arasında büyükler kategorisinde 1. Merkez Camii, 2. Kayacık Camii, 3. Sarıkum Camii oldu. Küçükler kategorisinde ise 1. Ulu Camii, 2.Merkez Camii, 3. Bağlarbaşı Camii olarak tescil edildi. Dereceye giren takımlara madalyaları Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu ve İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız tarafından verildi.