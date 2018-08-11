Köseköy Ateş ilk mağlubiyetini aldı: 1-2

Artık suyu çıkan turnuvada bir çok takım çekilirken, komite de zorlanıyor. Önceki gün oynanması gereken Kartepe Belediyespor-Derbentspor maçına Derbent yine çıkmayınca iki maça çıkmadığı için ihraç oldu. Şu ana kadar turnuvadan 3 takım ihraç oldu. Suadiyespor, Maşukiyespor ve Derbentspor, iki maça bilerek çıkmayarak bir anlamda kupadan çekildi.
GÜNÜN PROGRAMI (ARSLANBEY STADI):
18.30 EŞMESPOR-UZUNÇİFTLİKSPOR
20.30 NUSRETİYESPOR-AVLUBURUN
KARATEPESPOR: 2 KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 1
STAT: Arslanbey
HAKEMLER: Mehmet Zıpak ***, Gökmen Ortak ***, İrfan Şentürk ***
KARATEPESPOR: Sami ***, Samet ***, Hüseyin *** (Serkan **), Abdullah ***, Kerem ***, Ahmet ***, Celil *** (Ferdi **), Sinan ***, Bedirhan ***, Bilal ***, Ufuk *** 8Yasin **)
KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Samet ***, Soner **, Mehmet ** (Özcan **), Mecit ***, Emircan **, Oğuzhan ***, Çetin ** (Sakıp **), Emirhan **, Recep ** (Nadir **), Sinan ***, Buğra ** (Kemal **)
GOLLER: Ahmet DK.43, Bilal DK.52 (Karatepespor), Sinan DK.13 (Közeköy Ateşspor)
SARIMEŞESPOR: 2 ARSLANBEY GBSPOR: 4
STAT: Arslanbey
HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Mehmet Zıpak ***, İrfan Şentürk ***
SARIMEŞESPOR: Abdullah **, Fatih Kızmaz **, Mustafa ***, Eray **, Kadem ** (Yavuz **), Tarık **, Taha ****, Ertan **, Fatih Özcan ***, Berkay **, Mehmet Ali **
ARSLANBEY GBSPOR: Ertuğrul ***, Emre ***, Emirhan ***, Erman ** (Emir **), Hikmet ***, Doğan *** (Bahadır **); Ömer ** (Enes **), Faruk *** (Samet **), Fatih Çelebi ***, Barış ***, Erdem *** (İbrahim **)
GOLLER: Taha DK.33-40 (Sarımeşespor), Fatih Çelebi DK.20-30-80, Barış DK.55 (Arslanbey GBspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz