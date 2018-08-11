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Bugün 13:14 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:16 TSİ )

Köseköy Ateş ilk mağlubiyetini aldı: 1-2

Kartepe futbol turnuvasında her geçen gün yeni bir skandal yaşanıyor.

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Artık suyu çıkan turnuvada bir çok takım çekilirken, komite de zorlanıyor. Önceki gün oynanması gereken Kartepe Belediyespor-Derbentspor maçına Derbent yine çıkmayınca iki maça çıkmadığı için ihraç oldu. Şu ana kadar turnuvadan 3 takım ihraç oldu. Suadiyespor, Maşukiyespor ve Derbentspor, iki maça bilerek çıkmayarak bir anlamda kupadan çekildi.

GÜNÜN PROGRAMI (ARSLANBEY STADI):

18.30 EŞMESPOR-UZUNÇİFTLİKSPOR

20.30 NUSRETİYESPOR-AVLUBURUN

KARATEPESPOR: 2 KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Mehmet Zıpak ***, Gökmen Ortak ***, İrfan Şentürk ***

KARATEPESPOR: Sami ***, Samet ***, Hüseyin *** (Serkan **), Abdullah ***, Kerem ***, Ahmet ***, Celil *** (Ferdi **), Sinan ***, Bedirhan ***, Bilal ***, Ufuk *** 8Yasin **)

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Samet ***, Soner **, Mehmet ** (Özcan **), Mecit ***, Emircan **, Oğuzhan ***, Çetin ** (Sakıp **), Emirhan **, Recep ** (Nadir **), Sinan ***, Buğra ** (Kemal **)

GOLLER: Ahmet DK.43, Bilal DK.52 (Karatepespor), Sinan DK.13 (Közeköy Ateşspor)

SARIMEŞESPOR: 2 ARSLANBEY GBSPOR: 4

STAT: Arslanbey

HAKEMLER: Gökmen Ortak ***, Mehmet Zıpak ***, İrfan Şentürk ***

SARIMEŞESPOR: Abdullah **, Fatih Kızmaz **, Mustafa ***, Eray **, Kadem ** (Yavuz **), Tarık **, Taha ****, Ertan **, Fatih Özcan ***, Berkay **, Mehmet Ali **

ARSLANBEY GBSPOR: Ertuğrul ***, Emre ***, Emirhan ***, Erman ** (Emir **), Hikmet ***, Doğan *** (Bahadır **); Ömer ** (Enes **), Faruk *** (Samet **), Fatih Çelebi ***, Barış ***, Erdem *** (İbrahim **)

GOLLER: Taha DK.33-40 (Sarımeşespor), Fatih Çelebi DK.20-30-80, Barış DK.55 (Arslanbey GBspor)

Bugün 13:14 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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