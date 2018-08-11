Körfezspor Afyon’da Pazar ile oynuyor

Maç saat 19.00’da başlayacak. Körfezspor ilk hazırlık maçında Gölcükspor’u 1-0 yendi. İkinci hazırlık maçını, Afyon U21 ile oynayan temsilcimiz, 2-0 kazandı. Üçüncü hazırlık maçında, 3.lig7e kendisi gibi yeni düşen Karşıyaka’ya 1-0 mağlup olan Körfezspor, bugünkü Pazar maçını yaptıktan sonra, son hazırlık maçını 15 Ağustos’ta, Yeni Orduspor ile oynayacak. Maç saat 19.00’da başlayacak. Körfezspor 16 Ağustos günü, Afyon kampını tamamlayacak ve İzmit’e dönecek.