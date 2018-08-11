Kütahyalılar, Darıca sahilinde buluştu

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’nda finale doğru gelinmeye başlandı. İlçede yaşayan her hemşeri topluluğunu yaz ayları boyunca Darıca sahilinde misafir eden belediye, final öncesi son programında Kütahyalılar Derneğini ağırladı. Program öncesi dernek yönetimi protokol üyelerini Kütahya ilinin yöresel lezzetleriyle ağırlarken, Gediz Belediyesi Mehter Takımı vatandaşların alkışları arasında sahilde Mehteran Yürüyüşü yaptı. Gece Kütahyalı yöresel sanatçıların verdiği müzik ziyafetiyle başladı.

“HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Darıca Kütahyalılar Dernek Başkanı Mehmet Çiçek, programlarına katılan bütün konuklara teşekkür ederek, “Dernek olarak hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Kültürlerin yaşatılması adına düzenlenen bu etkinlik bizler adına çok önemli. Gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“ZAFERİN ŞEHRİ KÜTAHYA”

Dernek Başkanı Çiçek’in ardından sahneye gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı konuşmada, “Kütahya’nın tüm güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. 40 gündür ülkemizin bütün renklerini güzel sahilimizde hep birlikte yaşadık, birlik ve beraberlik içinde geçen etkinliğimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Karabacak ve Kütahya Dernek Yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdim edilirken, Gediz Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Program yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.