Başiskele bulunan Mitza, önceki günlerde büyük bir cemiyete ev sahipliği yaptı. Zeliha- Göksel Efe çiftinin biricik kızları Çağla, yaşamını Nurcan-Raşit Cansevdi çiftinin yakışıklı oğulları Berksen ile birleştirdi. Yoğun katılımın sağlandığı nikah törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Evliliğin çok kutsal bir müessese olduğunun altına çizen Karaosmanoğlu, davetliler huzurunda Çağla ve Berksen’in nikahını kıyarak ömür boyu mutluluk diledi. Çeşitli ikramların servis edildiği gece, müzik ve oyunlar eşliğinde ilerleyen saatlere kadar devam etti.
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Çağla ve Berksen dünya evine girdi
Zeliha- Göksel Efe çiftinin biricik kızları Çağla ile Nurcan- Raşit Cansevdi çiftinin oğulları Berksen, Başiskele Mitza’da düzenlenen görkemli düğün ile dünya evine girdi.
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Bugün 13:39 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz