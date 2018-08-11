Çağla ve Berksen dünya evine girdi

Başiskele bulunan Mitza, önceki günlerde büyük bir cemiyete ev sahipliği yaptı. Zeliha- Göksel Efe çiftinin biricik kızları Çağla, yaşamını Nurcan-Raşit Cansevdi çiftinin yakışıklı oğulları Berksen ile birleştirdi. Yoğun katılımın sağlandığı nikah törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da katılarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Evliliğin çok kutsal bir müessese olduğunun altına çizen Karaosmanoğlu, davetliler huzurunda Çağla ve Berksen’in nikahını kıyarak ömür boyu mutluluk diledi. Çeşitli ikramların servis edildiği gece, müzik ve oyunlar eşliğinde ilerleyen saatlere kadar devam etti.