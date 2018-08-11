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İzmitli dağcılar, deprem şehitleri için tırmanacak

İzmitli dağcılar, deprem felaketinin 18. yılı anısına Gürcistan da bulunan 5 bin 33 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağına tırmanacak.

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17 Ağustos 1999 Marmara depremi nedeniyle her sene farklı bir tırmanış gerçekleştiren Kocaeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, bu yıl Gürcistan Tiflis şehrine 4 saat uzaklıkta bulunan Kazbek dağına tırmanacak.

GÜRCİSTAN’A GİTTİLER

İzmit’li dağcılar, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi aynı zamanda Kocaeli Dağcılık Kulübü ikinci başkanı Sinan Fakir ve kulüp üyesi Uğur Kopuz ile önceki günlerde Gürcistan’a hareket etti. Dağcılar, 17 Ağustos tarihinde saat 03.02 de zirveye tırmanış için hareket edecek.

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