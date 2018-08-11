Vatandaşlar, Ekopark’ta nefes alıyor

İzmitliler yaklaşık 40 dönümlük çam ağaçları içerisindeki park sayesinde şehrin gürültüsünden uzak zaman geçirmenin keyfini çıkartıyorlar. Şehrin içinde şehir gürültüsünden uzak bir ortamda onlarca dönümlük bir alanda stres atmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen vatandaşlar, parkı görmeyenleri en kısa zamanda bölgeye davet ediyor.

HER ŞEY DOĞAL

İzmit Şirintepe’deki Ekopark, 40 dönümlük alanda oluşturuldu. Ekopark’ın en önemli özelliklerinden biri, bu alanda kullanılan bütün malzemelerin doğada kolay çözünebilir, geri dönüşüme uygun malzemeler olması. Şirintepe Ekopark ‘Çevre dostu’ belediyecilik uygulamasının en güzel örneklerinden biri olarak gösterilebilir.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

İzmitlilerin nefes almak için tercih ettikleri yerlerin başında gelen Ekopark’ın en önemli özelliklerinden biri de, bu alanda kullanılan enerjinin tamamının bu alanda kurulan sistemlerde üretiliyor olması. Park alanı içinde güneş ve rüzgar sayesinde enerji üreten sistemler var. Bu sistemlerde üretilen elektrik enerjisi ile park alanı aydınlatılıyor, parktaki elektrikli cihazlar kullanılabiliyor.

BİYOLOJİK GÖLET VAR

Şirintepe’deki Ekopark alanında, büyüklüğü 510 metrekare olan bir biyolojik gölet de yer alıyor. Bu gölette kurulan sistem sayesinde gölün suyu hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, kendi kendisini temizleyip, arıtabiliyor. Bunun dışında Ekopark alanı içinde, ailelerin piknik yapabilecekleri yerler oluşturuldu. Parkta yürüyüş alanları, çocuk oyuncakları, büyükler için spor aletleri, hayvan barınakları bulunuyor. Hayvan barınaklarında çeşitli kuşlar, ördekler, tavşanlar yer alıyor.