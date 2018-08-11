1,5 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü!

Feci olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi 1548 Ada’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, misafirliğe gelen 1.5 yaşındaki A.D.S. isimli çocuk bir an gözden kaybolup cama çıktı. Açık olan camdan sarkan çocuk 3. kattan aşağı düştü. Apartman sakinleri durumu fark edip hemen aileye haber verdi. Çocuğunu yerde gören aile şok geçirirken durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bilinci kapalı olan 1.5 yaşındaki A.D.S.’yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çocuk ağır yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.