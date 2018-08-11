Alınan bilgi ve iddialara göre, Cengiz İnşaat tarafından yapımına devam edilen Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen iş kazasında, tünel açmakta kullanılan jumbo adı verilen iş makinesinin operatörü Bekir Taştan (22), tünel çalışmasında makinedeki kaçaktan akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde iş kazası! 1 ÖLÜ...
Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen iş kazasında, Bekir Taştan isimli iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz