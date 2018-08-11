Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde iş kazası! 1 ÖLÜ...

Alınan bilgi ve iddialara göre, Cengiz İnşaat tarafından yapımına devam edilen Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen iş kazasında, tünel açmakta kullanılan jumbo adı verilen iş makinesinin operatörü Bekir Taştan (22), tünel çalışmasında makinedeki kaçaktan akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.