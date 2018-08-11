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İlçelerde sivrisinek seferberliği

Kent genelinde vatandaşların en fazla şikayet ettiği konulardan biri haline gelen sivrisinekle mücadele konusundaki çalışmalar sürüyor. İzmit, Körfez ve Derince belediyeleri de gece ve gündüz olarak ayrı ayrı zamanda ilaçlama çalışması yaptı

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Son dönemde artan sivrisinek şikâyetleri sebebiyle, kent genelindeki ilaçlama çalışmalarına ağırlık verildi. Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra ilçe belediyeleri de yaptıkları çalışma ile sinekle mücadele çalışmalarına yoğun bir şekilde başladı. Son olarak İzmit’in yanı sıra Körfez ve Derince’de de belediye ekipleri tarafından sinek ilaçlaması yapıldı. 

VATANDAŞLAR UYARILIYOR

İlçe belediyelerine bünyesinde çevre koruma ve kontrol müdürlüklerinin koordinesindeki çalışmalar kontrol, park bahçeler, zabıta ve temizlik işleri müdürlüklerinin desteği ile sürdürülüyor. Program kapsamında, mahallerde vatandaşların bahçelerindeki su birikintileri ilaçlanıyor. Ayrıca hane halkına konu ile alakalı bilgilendirme yapılıyor.

İLAÇLAMA YAPILDI

Yapılan bilgilendirmelerde vatandaşların evlerinin çevrelerinde ve bahçelerinde sineklerin üremesine olanak sağlayan her türlü kova, bidon, atık lastik, çukur, yalak gibi yerlerde su birikintilerinin üzerinin kapatılması veya bu su birikintilerinin sık sık değiştirilmesi istendi.  Mevcut birikintiler ekipler tarafından ilaçlandı ve boşaltıldı. Ayrıca hayvan besleyen ve ahır sahibi olan vatandaşlardan da ahırlarını kireçlemeleri ve her türlü su birikintisinin üzerinin kapatılması istendi.

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