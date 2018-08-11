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MÜSİAD heyeti, Eryarsoy ile buluştu

Bir süre önce AKP Genel Merkezi tarafından il başkanlığına resmen atanan Av. Abdullah Eryarsoy’a kutlama ziyaretleri sürüyor.

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Yapılan ziyaretler nedeniyle makamı hiç boş kalmayan Eryarsoy, son olarak Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KALABALIK HEYET

Gerçekleşen ziyaret sırasında şube başkanı Nihat Yıldırım’a yönetim kurulu üyelerinden Serkan Beyaz, Nevzat Gülmen, Yelda Ateşkan, Derya Uyanık, Cihat Beyaz, Sefa Karasu, Onur Gürecioğlu, Fatih Yalçınkaya ve şube müdürü Hakan Özkan eşlik etti.

ERYARSOY’U KUTLADILAR

Ziyaret sırasında konuşan MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Nihat Yıldırım, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’u, göreve atanması dolayısıyla kutladı ve kendisine plaket takdim ederek başarılar temennisinde bulundu. Konukları ile yakından ilgilenen il başkanı Eryarsoy ise, ziyaret dolayısıyla MÜSİAD heyetine teşekkür etti.

Bugün 15:08 TSİ - Siyaset

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