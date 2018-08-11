Alikahyalılar isyan etti: "İZAYDAŞ bizi öldürüyor!"

Alikahya’da kurulu olan İZAYDAŞ fabrikasının yıllardır çevreye yaydığı kötü koku sonunda bölgede yaşayan vatandaşı isyan ettirdi. Alikahya hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, fabrika önüne kadar yaklaşık 50 araçla konvoy şeklinde giderken, İZAYDAŞ fabrika girişinde gerçekleştirdikleri eylemle, fabrikanın kokunun önlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini söylediler. Alikahya Anti-İZAYDAŞ teşekkülü adına açıklamayı gerçekleştiren Hüseyin Karavar yaptığı açıklamada, “Alikahyalılar bu koku ve kimyasallar yüzünden ölüyor. Cumhurbaşkanı sesimizi duyana ve fabrika bu sorunu çözene kadar eylemlerimiz artana kadar devam edecek” dedi. Özellikle Alikahya ve çevresinde vatandaşlara yaşattıkları sebebiyle İZAYDAŞ’a karşı bir dizi eylem kararı alındı. Alınan bu eylem kararı doğrultusunda vatandaşlar önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren sokaklarda maskeyle gezecek.

"20 YILDIR ÇÖP KOKUSU ÇEKMEKTEYİZ"

Alikahya Anti-İZAYDAŞ teşekkülü adına konuşan Hüseyin Karavar açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunun da takip ettiği gibi AliKahya’da oturan halklar olarak 20 yıldır İZAYDAŞ fabrikasının çöp kokusunu çekmekteyiz. 1996’da kurulduğu günden bu güne gelen tüm Belediye Başkanları, milletvekilleri ve siyasiler çöp fabrikasını kaldıracağına dair her defasında bizlere söz verdiler. Siyasi parti ayırmadan bu sözü her partinin temsilcileri verdi.

ÖLÜMLERİN %90'I KANSERDEN

Her seçim döneminde bu sözler tutulacak diye beklerken yönetimi elen herkes kapatmayı bir tarafa bırakın daha da büyüterek hem kokunun hem de kimyasalın artışını sağladılar. Artık Alikahya eski Alikahya değil. Ölümlerin %90’ı kanser vakalarından olmaya başladı. Eskiden ara sıra duyduğumuz çöp kokusu her gün kokmaya başladı. Yaz aylarında kokudan eve duramaz halde geldik.

"EYLEMLERİMİZ SORUN ÇÖZÜLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Artık dayanılmaz noktaya geldi. Bizler tüm siyasilere ve yöneticilere bu durumu aktarmamıza rağmen çözüm üretmek adına hiçbir şey yapılmamış geçici önemlerle gazımız alınmıştır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu saatten sonra bizler hakkımızı aramak ve bu zulme son vermek için tüm demokratik haklarımızı kullanacak, artık durmayacağız. Bu sorun çözülene kadar eylemlerimize devam edeceğiz.

"SONRAKİ EYLEMİMİZ BU KADAR MÜTEVAZİ OLMAYACAK"

Bizler yeni tesisin yapılma sürecine kadar bu fabrikanın kapatılmayacağını biliyoruz. Bu nedenle tek istediğimiz Alikahya halkına bu kokuyu reva görülmesinin önüne geçilmesi ve çöplerin farklı lotlar açılarak Alikahya halkını rahatsız etmeyecek bölgelere dökülmesini istiyoruz. Bu talebimiz gerçekleşene kadar eylemlerimiz kademeli olarak artarak devam edecektir. Bizler yaşam haklarımıza sahip çıkıyor çöp kokusu istemiyoruz. Şunu da herkes bilmelidir ki; bir sonraki eylemimiz bu kadar mütevazi olmayacaktır. Herkes görevini doğru yapsın, biz de yaşamsal haklarımızı doğru yaşayalım.