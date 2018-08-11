O dernek başkanı maaşını devlete bağışlamak istiyor

Marmara Oltulular Dernek Başkanı ve aynı uzmanda gelir uzmanı olan Fatih Hiçdurmaz, yaptığı açıklamada yükselen dolar kurunun Türkiye üzerinde oynanan oyunların devam ettiğini söyledi. Türk milletinin bu tür oyunlara karşı dik duracağını ifade eden Hiçdurmaz, vatandaşları, yapılan ekonomik yaptırımlara karşı dik durmaya çağırdı. Vatandaşların gizli yaptırımlara karşı duyarlı olması gerektiğini söyleyen Hiçdurmaz, “Yaşayarak görüyoruz ki zalimlerin savaşları sadece er meydanlarında olmuyor. Ya da defalarca deneyip tecrübe ettiklerinden olsa gerek ki cephede yenemeyeceğine artık kanaat getirdiği bu kahraman milleti, ekonomik olarak çökertmeye, diz çöktürmeye çalıştıklarını maalesef hayretle takip ediyoruz. 15 Temmuz ihanet kalkışmasında bu necip milletin er meydanındaki duruşuna şahit olan ve o meydandan mağlup ayrılıp tarihin çöplüğüne gömülen bu zalimlere, belli ki bir de bu cephede bir ders vermenin, bu necip milletin ferasetini, cesaretini ve fedakarlığını göstermenin zamanı gelmiştir” dedi.

"KENARDA KÖŞEDE DOLARIM YOK"

Bir aylık kazancını hiç düşünmeden devlete bağışlayabileceğini ifade eden Marmara Oltulular Dernek Başkanı Fatih Hiçdurmaz, “Bu bağlamda, bu başlangıcın dalga dalga yayılacağına bütün kalbimle inanıyor ve hem bir sivil toplum kuruluşu başkanı hem de bir devlet memuru olarak, şunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Bozdurabileceğim kenarda köşede dolarım yok. Hiç olmadı da zaten. Yastık altında bulunan herhangi bir altınım da yok. Ama yoluna baş koyduğum, gerektiğinde canımı vermekten zerre tereddüt etmeyeceğim. Devletim eğer uygun görürse ve ihtiyaç hasıl ise Ağustos ayı maaşımı bağışlamaya hazırım” diye konuştu.