Yabancı vatandaşlar tek tek arandı

Kocaeli’de uygulamaya Emniyet Müdürlüğü, Belediye Görevlileri ve İle Göç İdaresinden personellerin katılımı ile 123 ekipte 485 personel katıldı. Ülkemizde yasal olarak misafir edilen ya da illegal yollar ile giriş yapan başta Suriye uyruklu şahısların çalıştıkları ve ikamet ettikleri yerde huzur ve güven ortamının sağlanması, yasa dışı yollar ile ülkeye girenlerin tespiti amacıyla yapılan çalışma kapsamında 95’i yabancı uyruklu olmak üzere 970 şahısa kimlik kontrolü yapıldı. 25 umuma açık yer denetlendi. Kontrol edilen şahıslardan değişik suçlardan aranmakta oldukları belirlenen 5 kişi yakalandı. Ayrıca Derince ilçesinde ikiz plaka kullandığı belirlenen bir araç sahibine 6 bin 994 lira para cezası, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücüye 4 bin 36 lira para cezası, Körfez İlçesinde abart egsoz taktıran bir kişiye 235 lira para cezası uygulandı. Başiskele, Derince ve Çayırova’da dilencilik yaptıkları tespit edilen 6 Türk vatandaşına 744 lira para cezası yazıldı. Ayrıca İzmit İlçesinde başkalarını rahatsız ettikleri belirlenen 2 şahısa toplam 992 lira para cezası uygulandı.