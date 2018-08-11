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CHP'de yarın büyük gün!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimat verdiği İl Danışma Kurulu Toplantısı yarın saat 14.00’de Otel Asya’da düzenlenece

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İl ve İlçe Örgütlerine Danışma Kurulu Toplantısı düzenlemeleri konusunda talimat vermişti. Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda toplantıda 24 Haziran seçimlerinin sonuçları değerlendirilirken, aynı zamanda 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimler için izlenilecek yol haritası belirlenecek. Kentimizde İlçe Örgütleri birer birer Danışma Kurulu Toplantısı düzenlerken, İl Danışma Kurulu Toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek. Kocaeli Örgütü’nün tam kadro katılım sağlanması beklenen toplantı yarın saat 14.00’de Otel Asya’da düzenlenecek.

Bugün 16:27 TSİ - Siyaset

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