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İYİ Parti'de yarın kurultay var! İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararının ardından tarihi 12 Ağustos olarak belirlenen olağanüstü kurultayın detayları belli oldu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinin ardından Afyon’da düzenlediği parti çalıştayında olağanüstü kongre kararı almıştı. Akşener, olağanüstü kurultay açıklamasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını dile getirmişti. Partililer ise Akşener’e geri dön çağrısında bulunup Akşener’i ortak imzayla yeniden aday göstereceklerini dile getirmişlerdi. Yarın saat 10.00’da ATO Congresium Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongrede kimin aday olacağı merak konusu olurken, kentimizde 22 delege kongrede oy kullanma hakkına sahip olacak.

GÜVEN TAZELEME KONGRESİ

İYİ Parti olağanüstü kurultayıyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Kentimizden 22 delegenin oy kullanma hakkı var. Sadece Mükerrem Ocakoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle doktoru seyahat etmesini yasakladı. O yüzden 21 delege tam kadro oy kullanacağız. Bu bir güven tazeleme kongresi” diye belirtti.

Kentimizden İYİ Parti olağanüstü kurultayında oy kullanacak delegeler:

Serdar Kaman, Ufuk Turan, Nusret Acur, Ekrem Korkmaz, Beyler Sevindik, Emin Yılmaz, Ömer İbrahim Toyran, Esra Tolu, Hilal Altınay, Büşra Karademir, Şaban Gencer, Mehmet Baş, İdris Türkten, Ercan Sarıkaya, Harun Demirkaya, Turgut Karagöz, Muhammet Ertürk, Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Orhan Çakar, Recai Gönenç, Mükerrem Ocakoğlu (Sağlık sorunları nedeniyle kongreye katılım sağlayamayacak)

Yarın saat 10:00'da ATO Congresium Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı gündeminde yer alan maddeler şöyle:

1- Yoklama ve açılış

2- Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan 2 Başkan Yardımcısı, 4 Kâtip Üye)

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Anıtkabir ziyaret heyetinin tespiti,

5- Parti Tüzüğü ve Parti Program Komisyonlarının kurulması ve çalışması,

6- Genel Başkan Sayın Meral AKŞENER’in konuşması,

7- Parti Tüzüğü ve Parti Programı Komisyonlarından gelen raporların okunması ve oylanması,

8- Genel Başkan adaylarının konuşması

9- SeçimlerGenel Başkan seçimiGenel İdare Kurulu (80 asıl, 25 yedek üye) ve Merkez Disiplin Kurulu(11 Asıl 7 yedek üye) üyeliklerinin seçimi

10- Dilek ve Temenniler

11- Sayın Genel Başkanın teşekkür konuşması

12- KapanışKurultay, gündem maddeleri tamamlanıncaya kadar aralıksız devam edecek. Ancak yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde kurultay aynı gündemle 13 Ağustos Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Bugün 16:29 TSİ - Siyaset

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