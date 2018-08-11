Olay, dün gece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Yuvacık Aytepe’de inşa edilen, Diriliş 1 adlı gençlik kampında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampın kadınlara ayrılan bölümündeki ahşap bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören kamp yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Bir ahşap binanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bugün 16:49 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:41 TSİ )
Aytepe'de ahşap ev yangını!
Başiskele'de bulunan gençlik kampında çıkan yangında alev alev yanan iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
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Bugün 16:49 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz