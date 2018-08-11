O doktor RA MU 1943 plakalı araçla ülkeye girmiş! 

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve ilimiz merkezli olarak düzenlenen sahte rapor operasyonu kapsamında hakkında arama kararı bulunan Ayhan U. ile ilgili dün bir gelişme daha yaşandı. Daha önce Almanya’da olduğu için ifadesi alınamadığı belirtilen Ayhan U.’nun 1 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaptığı öne sürüldü.

ALMANYA’DAN GELMİŞ!

Gazetemizi arayarak adının Ramazan adlı bir kişi, yakını olduğunu söylediği Ayhan U.’nun 1 Ağustos’ta, RA MU 1943 plakalı bir araçla Kapıkule’den yurda giriş yaptığını, kendisinin şu anda belindeki bir rahatsızlık dolayısıyla raporlu olduğunu ileri sürdü.