Olay öğle saatlerinde, İzmit'in en kalabalık yerlerinden Şaban Sarıgülle Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.C. ile kız arkadaşı Sultan Güneş tartıştı. F.C. sokakta yürüyen kız arkadaşı Sultan Güneş'i arkasından koşup sırtından bıçakladı. Bu arada dengesini kaybeden F.C. yere düşerken elindeki bıçak sokağa savruldu. Genç kız korku içerisinde bir dükkana sığındı. Olayı gören vatandaşlar polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Güneş tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan F.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kız arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçakladı
İzmit kent merkezinde F.C., herkesin gözü önünde kız arkaşının sırtından bıçakladı. Yaralı genç kız tedaviye alınırken, kaçan şüphelinini yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz