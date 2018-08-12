Otomobil kaldırıma çarpıp takla attı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre D100 karayolundan İstanbul istikametinde seyir halinde olan Barış Çılgasit (30) idaresindeki 34 LHR 50 plakalı otomobil, Kuruçeşme Yenimahalle girişinde sürücüsünün viraja süratli girmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra yola devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde mahsur kalan sürücü Barış Çılgasit ve yanındaki İ.Ç. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu mahsur kaldıkları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılardan Çılgasit, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine, diğer yaralı İ.Ç. ise kaza yerine yaklaşık 50 metre mesafedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.