Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:18 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 11:08 TSİ )

Çiftlik yangınında 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu

Kandıra'da bir çiftlikte çıkan yangında, 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın öğle saatlerinde Kandıra-Şile arasında bulunan Yağcılar Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Efe’ye ait çiftlikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çiftlik sahipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında büyük oranda yanan çiftlikte bulunan 15 bin hindiden 8 bini ve 10 buzağı yanarak telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 09:18 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Genç kadın not yazarak intihar etti mask
Genç kadın not yazarak intihar etti
28 yaşında kalbine yenildi mask
28 yaşında kalbine yenildi
Sevinç Eczanesi'nin sahibi vefat etti mask
Sevinç Eczanesi'nin sahibi vefat etti
Mahkumlar, ceza infaz memurunu rehin aldı mask
Mahkumlar, ceza infaz memurunu rehin aldı
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu mask
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Genç kadın not yazarak intihar etti mask
Genç kadın not yazarak intihar etti
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi mask
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL! mask
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL!
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu mask
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu
Polis, firari doktoru arıyor mask
Polis, firari doktoru arıyor

GALERİ

"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı mask
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu mask
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0 mask
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil… mask
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL