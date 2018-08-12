Olay, Darıca Cami Mahallesi Karaaslan Sokak’ta bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Abdulkadir Miraloğlu, evde yalnız olduğu sırada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı villada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevleri kontrol altına almak için öte yandan da evde mahsur kalan Miraloğlu’nu kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Eve giren itfaiye ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Miraloğlu, kurtarılamadı. Olay yerine gelen Miraloğlu’nun yakınları sinir krizi geçirdi. Miraloğlu’nun cenazesi morga kaldırılırken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 09:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:10 TSİ )
85 yaşında yanarak öldü!
Darıca'da bir villada çıkan yangında içeride mahsur kalan 85 yaşındaki adam yanarak can verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz