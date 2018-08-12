Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:19 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:10 TSİ )

85 yaşında yanarak öldü!

Darıca'da bir villada çıkan yangında içeride mahsur kalan 85 yaşındaki adam yanarak can verdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Darıca Cami Mahallesi Karaaslan Sokak’ta bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Abdulkadir Miraloğlu, evde yalnız olduğu sırada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı villada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan alevleri kontrol altına almak için öte yandan da evde mahsur kalan Miraloğlu’nu kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Eve giren itfaiye ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Miraloğlu, kurtarılamadı. Olay yerine gelen Miraloğlu’nun yakınları sinir krizi geçirdi. Miraloğlu’nun cenazesi morga kaldırılırken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 09:19 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Genç kadın not yazarak intihar etti mask
Genç kadın not yazarak intihar etti
Karamürsel'de istinat duvarı çöktü! 3 bina boşaltıldı mask
Karamürsel'de istinat duvarı çöktü! 3 bina boşaltıldı
28 yaşında kalbine yenildi mask
28 yaşında kalbine yenildi
Sevinç Eczanesi'nin sahibi vefat etti mask
Sevinç Eczanesi'nin sahibi vefat etti
Mahkumlar, ceza infaz memurunu rehin aldı mask
Mahkumlar, ceza infaz memurunu rehin aldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Genç kadın not yazarak intihar etti mask
Genç kadın not yazarak intihar etti
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu! mask
Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi mask
Kocaeli Valiliği'nden taş ocağı müjdesi: Ruhsatı iptal edildi
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL! mask
Milyonları ilgilendiriyor: Her ay 700 TL!
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu mask
Nimet öğretmenin ölümü yasa boğdu
Polis, firari doktoru arıyor mask
Polis, firari doktoru arıyor

GALERİ

"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı mask
"Taraftar" Kurtdere’de de er meydanındaydı
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders! mask
Orçun Maviş ve çalışanlarından sahilleri kirleten tatilcilere ders!
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı mask
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu mask
Kandıra Şile arasında cazibe merkezi: Sardala Koyu
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0 mask
Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil… mask
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL