Serinletici Kandıra Karpuzu tezgahlarda

Kandıra’da yetiştirilen kendine has tat ve aroması olan Kandıra karpuzu, ilçe halkı tarafından büyük rağbet gördüğü gibi farklı il ve ilçelerden gelen tatilcilerin de ilgi odağı. Sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen meyvelerden biri olan karpuz, pazarda en çok satılan meyveler arasında yerini alırken, Kandıra İzmit yolu üzerinde onlarca üretici de kendi arazilerinde yetiştirmiş oldukları tonlarca karpuzları traktörlerinin römorklarına yükleyerek yol kenarlarında satışa sunuyor. Kandıra’yı ziyaret eden idareci ve siyasetçiler de Kandıra karpuzu yemeden ilçeden ayrılmıyor. Bu yıl karpuz üretiminde artış görülürken üreticiler de vatandaşın yoğun ilgisinden oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.