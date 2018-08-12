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Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dolar ve altın bozdurma çağrılarının ardından Necmettin Erbakan'ın bir konuşması yeniden sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmalarda sık sık vatandaşlara seslenerek “yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması” çağrısında bulunuyor. Erdoğan’ın bu çağrısının ardından sosyal medyada rahmetli Necmettin Erbakan'ın bir videosu dolaşmaya başladı. Erdoğan’ın da içinde yetiştiği Milli Görüş’ün kurucusu Necmettin Erbakan, 1992 yılında yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in “yastık altındaki dolar ve altınları bozdurun” çağrısını eleştirmişti.

Erbakan söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bunların ekonomiyi düzeltmek için yaptıkları iş bu. Faizleri artırayım mı azaltayım mı? Yeniden yastık altınları bir kâğıtta toplayıp borca mahsuben dışarıya vereyim mi?Bunlar kalkınma derler, müstemleke tipi efendileri gelip şuraya otoyol yapalım... Niye? Kendi şirketi kar edecek. Kendi makineleri dururken çürümeyecek. Yeri onlar seçiyor, krediyi onlar getiriyor, yolu onlar yapıyor. Bunlar ne yapıyor? Oraya yol yapılmasına müsaade ediyor. Ve de kurdele kesip bir şey yapıyormuş gibi halkı aldatıyor. Bunlar üretimci değil, bunlar gerçek kalkınmanın insanı değil. Bunlar oyalamacı, bunlar lafçı, bunlar palavracı."

Bugün 09:55 TSİ - Ekonomi

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