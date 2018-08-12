Halil Baylam, kalp krizi geçirdi

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit Otogar Dernek Başkanı, Kocaeli Çukurovalılar Derneği eski başkanlarından ve Denetim Kurulu Başkanı, AKP il yönetiminde de bulunan, KOTO eski yönetim kurulu üyesi Halil Baylam dün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Baylam yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Baylam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.