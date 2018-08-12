Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit Otogar Dernek Başkanı, Kocaeli Çukurovalılar Derneği eski başkanlarından ve Denetim Kurulu Başkanı, AKP il yönetiminde de bulunan, KOTO eski yönetim kurulu üyesi Halil Baylam dün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Baylam yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Baylam’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bugün 10:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:36 TSİ )
Halil Baylam, kalp krizi geçirdi
Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından Halil Baylam, kalp krizi geçirdi.
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Bugün 10:51 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz