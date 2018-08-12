Son olarak Kirazpınarspor’da forma giyen amatör futbolcu arış, Arapçeşmespor, Sultan Orhanspor, Balkanspor, Köşklüçeşme ve Çayırova Serhatspor’a da hizmet etti. Kalecilerin korkulu rüyası golcü Barış’ın en önemli özelliği, bire birde çok rahat adam geçebilmesi. Uzun boyu sebebiyle hava toplarında da oldukça etkili olan Barış yeni sezonda gollerini, Amatör Süper Futbol Ligi takımlarından Derince Sırrıpaşa FK için atacak.
Bugün 11:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Gebzeli Barış, Sırrıpaşa FK’da
Son olarak Kirazpınarspor’da forma giyen amatör futbolcu arış, Arapçeşmespor, Sultan Orhanspor, Balkanspor, Köşklüçeşme ve Çayırova Serhatspor’a da hizmet etti.
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Bugün 11:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz