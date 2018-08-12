Gebzeli Barış, Sırrıpaşa FK’da

Son olarak Kirazpınarspor’da forma giyen amatör futbolcu arış, Arapçeşmespor, Sultan Orhanspor, Balkanspor, Köşklüçeşme ve Çayırova Serhatspor’a da hizmet etti. Kalecilerin korkulu rüyası golcü Barış’ın en önemli özelliği, bire birde çok rahat adam geçebilmesi. Uzun boyu sebebiyle hava toplarında da oldukça etkili olan Barış yeni sezonda gollerini, Amatör Süper Futbol Ligi takımlarından Derince Sırrıpaşa FK için atacak.