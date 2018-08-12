Dostluk güzel şey!

Yıllar sonra 3.Lig’e dönen Gebzespor’un yöneticileri Köksal Aydın ve Gökçer Kuşdil, Afyon kampında BAL temsilcisi Çayırovaspor’u da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Oruçoğlu Termal Otel’de konaklayan yeşil-siyahlı kafilenin teknik direktörü Erol Çağlın ve kaleci antrenörü Atilla Koca ile bir araya gelen Menekşe’nin yöneticileri, yeni futbol sezonunda Çayırovaspor’a başarılar diledi.