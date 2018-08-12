Yıllar sonra 3.Lig’e dönen Gebzespor’un yöneticileri Köksal Aydın ve Gökçer Kuşdil, Afyon kampında BAL temsilcisi Çayırovaspor’u da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Oruçoğlu Termal Otel’de konaklayan yeşil-siyahlı kafilenin teknik direktörü Erol Çağlın ve kaleci antrenörü Atilla Koca ile bir araya gelen Menekşe’nin yöneticileri, yeni futbol sezonunda Çayırovaspor’a başarılar diledi.
Bugün 11:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:17 TSİ )
Dostluk güzel şey!
Yıllar sonra 3.Lig’e dönen Gebzespor’un yöneticileri Köksal Aydın ve Gökçer Kuşdil, Afyon kampında BAL temsilcisi Çayırovaspor’u da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:16 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz