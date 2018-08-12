Sır ve yöneticiler takipte!

Menekşe, Elaziz Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında yalnız değildi. Elaziz maçından bir gün önce kampı ziyaret eden başkan Abbas Sır, mali işler sorumlusu Köksal Aydın, basın sözcüsü Gökçer Kuşdil ve ilk günden beri takımla birlikte olan Gebzespor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Turhan, maç öncesi teknik direktör Özgür Vurur’la sohbet etti.