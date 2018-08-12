Menekşe, Elaziz Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında yalnız değildi. Elaziz maçından bir gün önce kampı ziyaret eden başkan Abbas Sır, mali işler sorumlusu Köksal Aydın, basın sözcüsü Gökçer Kuşdil ve ilk günden beri takımla birlikte olan Gebzespor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Turhan, maç öncesi teknik direktör Özgür Vurur’la sohbet etti.
Bugün 11:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Sır ve yöneticiler takipte!
Menekşe, Elaziz Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçında yalnız değildi.
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Bugün 11:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz