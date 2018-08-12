Başarılı sporcuları makamında ağırlayan ve başarılarından dolayı bir kez daha tebrik eden Karaosmanoğlu, sporculara hediyelerini de takdim etti. Elde edilen başarıdan olayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Karaosmanoğlu, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Ancak yakalanan bu başarılarla yetinmemeliyiz. İnanıyorum ki Avrupa’da ve dünyada söz sahibi olan sporcu kardeşlerimizi bizler yetiştiriyoruz. Bu başarıların devamı ve aynı zamanda daha büyük başarıları elde etmek için tüm imkânlarımızı çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanmayı sürdüreceğiz” dedi.
Bugün 11:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:24 TSİ )
Şampiyonları bağrımıza bastık
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Uluslararası müsabakalarda derece yapan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcularla bir araya geldi.
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Bugün 11:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz