Şampiyonları bağrımıza bastık

Başarılı sporcuları makamında ağırlayan ve başarılarından dolayı bir kez daha tebrik eden Karaosmanoğlu, sporculara hediyelerini de takdim etti. Elde edilen başarıdan olayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Karaosmanoğlu, “Başarılarınızın devamını diliyorum. Ancak yakalanan bu başarılarla yetinmemeliyiz. İnanıyorum ki Avrupa’da ve dünyada söz sahibi olan sporcu kardeşlerimizi bizler yetiştiriyoruz. Bu başarıların devamı ve aynı zamanda daha büyük başarıları elde etmek için tüm imkânlarımızı çocuklarımız ve gençlerimiz için kullanmayı sürdüreceğiz” dedi.