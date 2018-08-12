Çayırova Gençlerbirliği yeni sezona ‘merhaba’ dedi

Üç kategoride yer alan kulübün resmi açılış töreni fazla tantanalı olmadı. Bölgenin altyapıdaki en güçlü takımlarından olan Çayırova Gençlerbirliği, U17, U15, U12 futbol ligleri olmak üzere, 3 kategoride boy gösteriyor. Toplamda 70 sporcu ile sezonu açan Çayırova GB, maddi gücü olan birçok takımdan daha fazla genç sporcuya eğitim vererek, bölgeye önemli bir değer katıyor.

ÇGB’NİN 2 FUTBOLCUSU DARICA GENÇLERBİRLİĞİ’NDE

Alt yapıda önemli işler yapan Çayırova takımı, hizmetlerin meyvelerini de almaya başladı. Alt yapıdan yetiştirdiği 2 değerli sporcusu 2004 doğumlu Fatih Soyyiğit ve 2002 doğumlu Abdullah Taştan’ı bölgemizin önemli takımlarından 2.Lig ekibi Darıca GB’ne veren kulüp, mutluluk yaşıyor. Çayırova Gençlerbirliği’nin 2.Başkanı Muzaffer Çetin, yazılı açıklamada şu görüşleri yer verdi: Darıca’ya kazandırdığımız 2 sporcumuz gelecekte ülke sporunda isimlerinden söz ettirecek. Sporcularımızın kendilerine ve Darıca Gençlerbirliği’ne hayırlı olsun. Bu arada 2018-2019 sezonumuz da tüm takımlara hayırlı olsun. Tüm maçların Fair-Play çerçevesinde geçmesini diliyorum. Amacımız; ahlâklı, kaliteli, başarılı gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak. Bu amacımızdan ödün vermeden yolumuza devam etmektir.